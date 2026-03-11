Infrastrukturkonferenz: Ministerpräsidenten fordern fairen Umgang mit dem Osten

Wittenberg - Die Ministerpräsidenten von Sachsen-Anhalt, Brandenburg und Thüringen sehen die ostdeutschen Bundesländer in Vergleich zu westdeutschen benachteiligt. "Es geht nicht um Sonderbehandlung. Es geht einfach um Fairness", sagte Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke bei der Infrastrukturkonferenz in Lutherstadt Wittenberg (Sachsen-Anhalt). So müsse zum Beispiel der Bau von Bahnstrecken "erkämpft" oder von den ostdeutschen Ländern bezahlt werden, während in Süddeutschland investiert werde. "Das ist einfach leidvoll", sagte der SPD-Politiker.