Zehn Brücken an Bundes- und Landesstraßen in Thüringen sind aktuell in einem ungenügenden Zustand. Wie das Landesamt für Bau und Verkehr auf Nachfrage unserer Zeitung mitteilte, betrifft das zwei Bauwerke an Bundesstraßen und weitere acht an Landesstraßen. Diese Brücken seien mit der Note 3,5 bis 4,0 bewertet worden, was als ungenügend gilt.