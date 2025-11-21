Einen „grünen Haken“ kann er jetzt an Oberweid machen, sagte der Werkleiter des Wasser- und Abwasserverbandes Bad Salzungen (WVS), Heiko Pagel, bei der offiziellen Übergabe der Kläranlage: Man habe hier etwas Schmuckes hinbekommen – sofern man das bei einer Kläranlage sagen könne. „Blumenbeete gibt es hier nicht ...“ Am wichtigsten aber: Nach dem Neubau der Ortsdurchfahrt als Kreisstraße und ein Stück Gemeindestraße – verbunden mit neuem Kanal und neuen Wasserleitungen – sei nun die Voraussetzung für den Anschluss eines ganzen Siedlungsgebietes an die zentrale Abwasserbehandlung gegeben. Das sei gut für den Gewässerschutz und für die Zukunft des Dorfes. Für 500 Einwohner-Werte ist die Kläranlage ausgelegt – noch sind nicht alle angeschlossen. 90 Prozent sollen es künftig einmal sein, sagte der Werkleiter. Derzeit sei gerade der Anschluss des Wohngebietes In den Löchern in Arbeit und damit einhergehend die Stilllegung der dortigen Kläranlage. Im Frühjahr soll dies abgeschlossen sein.