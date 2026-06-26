Rüsselsheim (dpa/lhe) - In Rüsselsheim ist in der Nacht teils großflächig der Strom ausgefallen. Eine Unternehmenssprecherin der Stadtwerke sagte, es werde ein technisches Problem vermutet, das mit der Hitze zusammenhängen könnte. Hinweise auf Sabotage lägen nicht vor. Eine erste kurze Stromunterbrechung von wenigen Sekunden habe es während des WM-Fußballspiels Deutschland gegen Ecuador gegeben, sagte die Sprecherin.
Infrastruktur Stromausfall in Rüsselsheim – genaue Ursache noch unklar
dpa 26.06.2026 - 07:55 Uhr