Privatwirtschaft investiert acht Milliarden Euro in Glasfaser

Der BSW-Politiker sprach am Rande des Baubeginns für ein Glasfaserprojekt in Erfurt. Dort plant das Unternehmen OXG in Eigenregie rund 67.000 Haushalte in Neubauten und Entwicklungsgebieten mit direktem Anschluss an Glasfaserleitungen zu versorgen, teilte das Digitalministerium mit. In den nächsten Jahren hätten Telekommunikationsunternehmen und Infrastrukturgesellschaften eigenwirtschaftliche Investitionen über acht Milliarden Euro in den Glasfaserausbau in ganz Thüringen geplant. Die bisherige Versorgung der Thüringer Haushalte mit Glasfaser konnte in der zweiten Jahreshälfte 2024 von etwa 14 auf 19, 9 Prozent gesteigert werden, heißt es weiter.