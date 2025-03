Ein Vorzeigebeispiel in Sachsen ist der in der Kulturhauptstadt gelegene Bahnhof Chemnitz-Süd. Dort sei bewusst auf eine gestalterische Einbindung in das Kulturhauptstadtjahr 2025 geachtet worden, erklärt Regionalbereichsleiterin Kadatz. In Sachsen-Anhalt wurde die Modernisierung der Merseburg-Querfurt-Strecke vorangetrieben, während in Thüringen etwa der Bahnhof Zella-Mehlis, bekannt als Zentrum des nordischen Skisports, umfassend modernisiert wurde.