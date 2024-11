Infrastruktur Ministerium: Wenige Brücken in Landeshoheit stark baufällig

In diesem Jahr würden rund 9,3 Millionen Euro für die Erhaltung und Modernisierung von Brücken an Bundes- und Landesstraßen investiert. 2023 wurden dafür 12,2 Millionen Euro aufgewendet. So wurden den Angaben nach zuletzt etwa die baufällige Straßenbrücke über den Utenbach in Flurstedt (Kreis Weimarer Land) für rund 1,3 Millionen Euro sowie die Grumbachbrücke in Breitungen (Kreis Schmalkalden-Meiningen) für etwa 1,4 Millionen Euro erneuert.