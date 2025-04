Erfurt (dpa/th) - Rund 53.500 mehr Haushalte und Unternehmen in Thüringen will die Telekom bis Jahresende auf eigene Kosten ans Glasfasernetz anschließen. Damit soll die Gesamtzahl der Haushalte, die die Telekom in Thüringen mit Glasfaser versorgen kann, auf knapp 247.000 steigen, wie das Unternehmen mitteilte.