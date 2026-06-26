Infrastruktur: Klimaanlagen und WM führen zu Stromausfall in Rüsselsheim

Rüsselsheim (dpa/lhe) - Hohe Netzbelastung: Eine Kettenreaktion auch infolge der Hitze hat in Rüsselsheim einen größeren Stromausfall verursacht. Rund 2.000 Haushalte seien zeitweise ohne Strom gewesen, teilten die Stadtwerke mit. "Die außergewöhnlich hohen Temperaturen der vergangenen Tage sorgten für eine sehr hohe Stromnachfrage." Hinzu sei am Donnerstagabend eine zusätzliche Belastung des Netzes gekommen, unter anderem wegen des WM-Spiels der deutschen Fußball-Nationalmannschaft. "In vielen Haushalten liefen Fernseher, Ventilatoren und Klimageräte gleichzeitig." Auch in Teilen von Hanau fiel am frühen Montagmorgen der Strom stundenlang aus.