Es ist womöglich das letzte Dokument, das noch zwischen dem Bauprojekt an der Grundecke und den dringend benötigten Fördermitteln steht. Einstimmig hat der Bad Salzunger Stadtrat einer Vereinbarung zur Baulastverteilung und Unterhaltung der geplanten Anlagen zugestimmt. Damit könnte der Weg frei sein für den Ausbau der Kreisstraße, die Vergrößerung des Durchlasses sowie den Lückenschluss des Radwegs.