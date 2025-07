Insgesamt seien in diesem Jahr schon 100 Brücken im Zuständigkeitsbereich der Außenstelle Erfurt der Autobahn GmbH geprüft worden, sagte der Sprecher weiter. 277 Prüfungen seien noch in Bearbeitung. Im gesamten Einzugsgebiet der Niederlassung Ost, also in Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen wurden demnach 353 Prüfungen abgeschlossen und 743 sind in Bearbeitung.