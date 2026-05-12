Infrastruktur: Grünes Licht für Autobahnausbau im Münchner Norden

München (dpa/lby) - Die Autobahn 92 im Münchner Norden soll zwei weitere Fahrstreifen bekommen. Wie die Regierung von Oberbayern mitteilte, darf die zwölf Kilometer lange Strecke zwischen dem Autobahndreieck München-Feldmoching und dem Autobahnkreuz Neufahrn bei Freising von aktuell vier auf sechs Fahrstreifen ausgebaut werden. Nach einem Planfeststellungsverfahren habe die Behörde dafür grünes Licht gegeben.