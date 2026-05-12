München (dpa/lby) - Die Autobahn 92 im Münchner Norden soll zwei weitere Fahrstreifen bekommen. Wie die Regierung von Oberbayern mitteilte, darf die zwölf Kilometer lange Strecke zwischen dem Autobahndreieck München-Feldmoching und dem Autobahnkreuz Neufahrn bei Freising von aktuell vier auf sechs Fahrstreifen ausgebaut werden. Nach einem Planfeststellungsverfahren habe die Behörde dafür grünes Licht gegeben.
Infrastruktur Grünes Licht für Autobahnausbau im Münchner Norden
dpa 12.05.2026 - 15:33 Uhr