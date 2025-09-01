Berlin/Sömmerda (dpa/th) - In Sömmerda hat der Bau des ersten von 180 Strommasten für den Südabschnitt der Netzanbindung Südharz begonnen. Die neue 380-Kilovolt-Freileitung des Netzbetreibers 50Hertz soll die bestehende rund 37 Jahre alte 220-Kilovolt-Leitung ersetzen. Sie verläuft zwischen den Umspannwerken Wolkramshausen bei Nordhausen und Vieselbach, heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens. Dies erhöhe die Übertragungskapazität etwa für Windenergie deutlich. Vor allem im Norden Thüringens gibt es zahlreiche Windkraftanlagen.