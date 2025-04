Infrastruktur: E-Autos: In Regensburg und Fürth lädt es sich am leichtesten

Flensburg/Bonn - In Regensburg kommen 6,1 Elektroautos und Plug-in-Hybride auf einen öffentlichen Ladepunkt - In Schwabach und dem Landkreis Wunsiedel sind es rechnerisch etwas mehr als 40. So weit klafft der Versorgungsgrad in Bayern auf Ebene der Zulassungsbezirke aktuell auseinander, wie eine Auswertung von Daten des Kraftfahrt-Bundesamtes und der Bundesnetzagentur durch die dpa zeigt.