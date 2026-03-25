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Infrastruktur Bahn bereitet nächste Etappe der Generalsanierung vor

Die Sanierung der Bahn-Strecke zwischen Nürnberg und Regensburg ist in vollem Gange. Von Juni an folgt der Abschnitt bis Passau. So sehen die Planungen der DB aus.

Infrastruktur: Bahn bereitet nächste Etappe der Generalsanierung vor
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Die Bahnstrecke zwischen Obertraubling und Passau wird wegen Bauarbeiten ab Mitte Juni vorübergehend gesperrt. Es fahren Ersatzbusse. (Archivbild) Foto: Armin Weigel/dpa

Passau/Obertraubling (dpa/lby) - Neue Gleise und Weichen, moderne Bahnhöfe und mehr Pünktlichkeit sind das Ziel der Generalsanierung im Streckennetz der Deutschen Bahn. In Ostbayern beginnen am 14. Juni die Arbeiten am Abschnitt von Obertraubling (Landkreis Regensburg) nach Passau. Damit verbunden ist eine weitgehende Vollsperrung der Strecke. In Betrieb gehen soll der Abschnitt am 12. Dezember. DB und Bayerische Eisenbahngesellschaft (BEG) haben für Fahrgäste ein Konzept zum Ersatzverkehr mit Bussen erarbeitet.

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Die Maßnahme schließt an die laufende Generalsanierung zwischen Nürnberg nach Regensburg an. Diese soll am 10. Juli abgeschlossen werden, insofern gibt es eine zeitliche Überschneidung. Genaue Informationen zu den Änderungen im Nah- und Fernverkehr gibt es unter anderem auf der Homepage der Bahn.

Im Fernverkehr fahren ab dem 14. Juni keine Züge zwischen Nürnberg und Passau in Richtung Wien und zurück. Alternativ gibt es Verbindungen mit Umstieg in München, und zwischen München und Wien dann ein stündliches Angebot. Während in Regensburg ab 10. Juli wieder aus dem Norden kommende Fernzüge halten sollen, gibt es in Straubing, Plattling und Passau bis 12. Dezember keine Fernzugverbindungen. Bis 10. Juli gibt es einen Ersatzbus zwischen Nürnberg und Passau, ab 11. Juli zwischen Regensburg und Passau.

Auswirkungen auf den Nahverkehr

Rund um den Verkehrsknoten Plattling werden zwischen dem 14. Juni und 10. Juli alle Regionalzuglinien durch Busse ersetzt. Es gibt mehrere Verbindungen zwischen Straubing, Plattling, Deggendorf, Landau und Passau. Zwischen Regensburg und Straubing fahren die Züge in dieser Zeit noch regulär.

Zwischen dem 10. Juli und 20. September entfallen zwischen Regensburg und Plattling, zwischen Dingolfing (montags bis freitags) und Passau sowie zwischen Plattling (samstags und sonntags) und Passau alle Regionalzüge. Ersatzbusse verkehren als Expresslinie via Autobahn oder als langsamere Linien über Land. Auch die Verbindung zwischen Geiselhöring, Straubing und Bogen wird durch Busse gewährleistet. Die Linie RB33 zwischen München und Landshut entfällt mit wenigen Ausnahmen.

Letztere kann in der dritten Phase zwischen 20. September und 12. Dezember wieder regulär fahren. Der aus München über Landshut kommende RE3 kann in dieser Phase zumindest wieder bis Plattling fahren und wird ab dort bis Passau durch einen Bus ersetzt.

Barrierefreie Bahnhöfe

Insgesamt sollen zwischen Obertraubling und Passau 120 Kilometer Gleise, 140 Weichen und 90 Kilometer Oberleitungen sowie mehrere Stellwerke erneuert oder instand gesetzt werden. Acht Bahnhöfe werden modernisiert und barrierefrei ausgebaut. Diese Arbeiten sollen bis Frühjahr 2027 dauern.