Infrastruktur: Bahn bereitet nächste Etappe der Generalsanierung vor

Passau/Obertraubling (dpa/lby) - Neue Gleise und Weichen, moderne Bahnhöfe und mehr Pünktlichkeit sind das Ziel der Generalsanierung im Streckennetz der Deutschen Bahn. In Ostbayern beginnen am 14. Juni die Arbeiten am Abschnitt von Obertraubling (Landkreis Regensburg) nach Passau. Damit verbunden ist eine weitgehende Vollsperrung der Strecke. In Betrieb gehen soll der Abschnitt am 12. Dezember. DB und Bayerische Eisenbahngesellschaft (BEG) haben für Fahrgäste ein Konzept zum Ersatzverkehr mit Bussen erarbeitet.