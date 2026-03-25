Infrastruktur: Bahn bereitet nächste Etappe der Generalsanierung vor

Im Fernverkehr fahren ab dem 14. Juni keine Züge zwischen Nürnberg und Passau in Richtung Wien und zurück. Alternativ gibt es Verbindungen mit Umstieg in München, und zwischen München und Wien dann ein stündliches Angebot. Während in Regensburg ab 10. Juli wieder aus dem Norden kommende Fernzüge halten sollen, gibt es in Straubing, Plattling und Passau bis 12. Dezember keine Fernzugverbindungen. Bis 10. Juli gibt es einen Ersatzbus zwischen Nürnberg und Passau, ab 11. Juli zwischen Regensburg und Passau.