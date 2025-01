Die Arbeiten für eine neue Bahnbrücke in Marktbreit beginnen demnach am 3. Februar. Ende Oktober soll dann die neue Brücke eingeschoben werden. Vom 29. Oktober bis zum 6. November muss dafür die Bahnstrecke Heidingsfeld-Marktbreit gesperrt werden. Für eine neue Brücke in Ochsenfurt wird zudem die Bahnstrecke nach Winterhausen vom 22. bis zum 31. März gesperrt. Während der Sperrungen soll es Ersatzverkehr geben.