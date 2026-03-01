Mit dem von der CDU-Landtagsfraktion noch aus der Opposition heraus auf den Weg gebrachten und am 7. Juni 2024 beschlossenen Thüringer Ehrenamtsgesetz (dem ersten in Deutschland) wurde ein weiteres Spektrum zur Förderung von Projekten im Ehrenamt geschaffen. Ein verständliches Anliegen der Fraktionsmitglieder besteht darin, die mit dem Gesetz geschaffenen Möglichkeiten, in ihren Wahlkreisen bekannt und handhabbar zu machen. Zu den von Martin Henkel eingeladenen Ansprechpartnern gehörten der Ehrenamtsbeauftragte in der Thüringer Staatskanzlei Guntram Wothly, Wartburgkreis-Landrat Michael Brodführer, sein 1. Beigeordneter Udo Schilling (beide CDU) als Vorsitzender der RAG LEADER Wartburgregion, die Leiterin der Freiwilligenagentur Wartburgkreis, Katrin Biermann, und Elvira Fischer, Seniorenbeauftragte des Wartburgkreises.