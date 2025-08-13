„Der Landessprecher der Grünen, Luis Schäfer, war gemeinsam mit Suhler Grünen vor Ort, um mit den Bürgern über Hitzebelastung, Klimaveränderung und das Suhler Klimaschutzkonzept ins Gespräch zu kommen. Wie notwendig das Thema ist, zeigt die derzeitige Hitzewelle in Europa, von der auch Deutschland nicht verschont bleibt. Um die Kommunen bei der Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes zu unterstützen, wurden Klimaanpassungsmaßnahmen vom Land Thüringen finanziert“, informiert Silke Kämpf vom Vorstand Bündnis 90/Die Grünen, Regionalverband Meiningen-Schmalkalden-Suhl.