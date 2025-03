Informationstechnologie: Studie: Viele Thüringer sind skeptisch bei Digitalisierung

Erfurt (dpa/th) - Bei der Digitalisierung sind die Menschen in Thüringen einer Befragung zufolge vergleichsweise skeptisch. Fast jeder Dritte gab in der Erhebung im Auftrag der Landesregierung an, es werde zu viel digitalisiert und es solle wieder mehr offline gemacht werden. Bundesweit war es demnach nur jeder Vierte. Die Angaben basieren auf einer Sonderauswertung der jährlichen Umfrage D21-Digital-Index 2024/25 durch die Thüringer Digitalagentur; sie sind repräsentativ für die Bevölkerung ab 14 Jahren im Freistaat.