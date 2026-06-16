Viele Bürgerinnen und Bürger dürften den Namen kaum kennen. Dabei ist der Landkreis Schmalkalden-Meiningen am 30. März 2025 mit einer digitale Informationsplattform live gegangen: die Integreat-App. Ursprünglich als Unterstützung für Geflüchtete und Zugewanderte gedacht, hat sich das Angebot inzwischen zu einem Portal entwickelt, das weit über klassische Integrationsarbeit hinausgeht.
Informationsplattform Digitaler Wegweiser für Einheimische und Neubürger
Susann Schönewald 16.06.2026 - 16:00 Uhr