Viele Bürgerinnen und Bürger dürften den Namen kaum kennen. Dabei ist der Landkreis Schmalkalden-Meiningen am 30. März 2025 mit einer digitale Informationsplattform live gegangen: die Integreat-App. Ursprünglich als Unterstützung für Geflüchtete und Zugewanderte gedacht, hat sich das Angebot inzwischen zu einem Portal entwickelt, das weit über klassische Integrationsarbeit hinausgeht.