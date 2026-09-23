Informationsfreiheitsgesetz "Bürokratiemonster" - Beauftragter warnt vor Reformplänen

Erfurt (dpa/th) - Informationsfreiheitsgesetze in Bund und Ländern sollten einst für mehr Transparenz sorgen, doch nun befürchtet Thüringens Landesdatenschutzchef Tino Melzer eine sukzessive Rückabwicklung. Zu Plänen der Bundesregierung für eine Reform des Informationsfreiheitsgesetzes sagte er der Deutschen Presse-Agentur in Erfurt: "Im Endeffekt ist das eine starke Schwächung des Informationsfreiheitszugangs für Bürger und Bürgerinnen." Und: "Dann ist das Ganze auch ein riesiges Bürokratiemonster."