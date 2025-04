Informationsflut Studie: Nur jeder vierte kommt mit Gesundheitsinfos zurecht

München - Nur ein Viertel der Erwachsenen in Deutschland findet sich einer aktuellen Studie zufolge gut im Dickicht gesundheitsrelevanter Informationen zurecht. Rund 75 Prozent hingegen haben demnach erhebliche Schwierigkeiten, Informationen etwa zu Prävention oder Behandlung von Krankheiten zu finden, zu verstehen, zu beurteilen und auf die eigene Lebenssituation anzuwenden. Die Folge seien allein im Jahr 2022 Mehrkosten von bis zu 24 Milliarden Euro im Jahr gewesen, heißt es in der repräsentativen Studie der Technischen Universität München (TUM) in Zusammenarbeit mit der "Apotheken Umschau".