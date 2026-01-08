Die Ilmenauer Goetheschule genießt einen exzellenten Ruf, wenn es um die Ausbildung und Förderung von Schülern in Mint-Fächern (also Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik) geht. Noch im vergangenen Jahr standen in diesem Zusammenhang zwei bedeutende Rezertifizierungen an: Die Goetheschule ist auch weiterhin „Mint-freundliche Schule“ und Mitglied im nationalen Excellence-Schulnetzwerk Mint-EC.