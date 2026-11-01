Acht Spiele mit insgesamt 47 Toren, zwei Partien mit jeweils zehn Treffern und ein Wechsel an der Tabellenspitze: Der 11. Spieltag der Fußball-Landesklasse (Staffel 3) hatte einiges zu bieten. Während der bisherige Spitzenreiter VfL Meiningen beim 1:1 gegen Schweina-Gumpelstadt Federn ließ, nutzte Wacker Gotha die Gunst der Stunde und stürmte mit einem fulminanten 9:1 gegen Gospenroda auf Platz eins. Dahinter bleibt das Verfolgertrio aus Borsch, Sonneberg und Ohratal in Schlagdistanz, während Hildburghausen mit dem ersten Sieg seit dem 13. September die Durststrecke beendete.