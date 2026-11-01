Acht Spiele mit insgesamt 47 Toren, zwei Partien mit jeweils zehn Treffern und ein Wechsel an der Tabellenspitze: Der 11. Spieltag der Fußball-Landesklasse (Staffel 3) hatte einiges zu bieten. Während der bisherige Spitzenreiter VfL Meiningen beim 1:1 gegen Schweina-Gumpelstadt Federn ließ, nutzte Wacker Gotha die Gunst der Stunde und stürmte mit einem fulminanten 9:1 gegen Gospenroda auf Platz eins. Dahinter bleibt das Verfolgertrio aus Borsch, Sonneberg und Ohratal in Schlagdistanz, während Hildburghausen mit dem ersten Sieg seit dem 13. September die Durststrecke beendete.
Informationen vom 11. Spieltag Das ist los in der Fußball-Landesklasse
André Hofmann 01.11.2026 - 18:51 Uhr