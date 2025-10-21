Informatik-Monitor: Informatik in immer mehr Bundesländern Schul-Pflichtfach

Berlin - Das Schulfach Informatik wird zunehmend zu einem festen Bestandteil der Bildungslaufbahn in Deutschland. Das geht aus dem aktuellen Informatik-Monitor 2025/26 hervor, der von der Gesellschaft für Informatik e.V. (GI), dem Stifterverband und der Heinz Nixdorf Stiftung herausgegeben wird. Der Studie zufolge hat die Zahl der Bundesländer mit einem Pflichtfach Informatik zugenommen - es bestehen aber weiterhin große Unterschiede im Umfang des Unterrichts und in den Belegungsquoten der Oberstufe.