Infomobil in Meiningen: Experten beantworten Fragen zum Heizungstausch

Eine Beratung zu den Themen Heizungstausch und Sanierung bietet am Dienstag, 7. Juli, das Infomobil der Verbraucherzentrale Thüringen an.
Die Verbraucherzentrale Thüringen macht am 7. Juli in Meiningen Station. Von 9 bis 16 Uhr wird kostenlos zu Heizungstausch, Sanierung, Fördermitteln und Solarstrom beraten.
Eine Beratung zu den Themen Heizungstausch und Sanierung bietet am Dienstag, 7. Juli, das Infomobil der Verbraucherzentrale Thüringen an.
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Die Gaspreise bleiben in Bewegung und viele Hausbesitzer denken verstärkt über einen Heizungstausch nach. Aber welche Heiztechnik passt zum eigenen Gebäude? Und welche Fördermittel kommen infrage?
Antworten auf diese und viele weitere Fragen bieten die Berater des Infomobils auf dem Marktplatz, das dort in der Zeit von 9 bis 16 Uhr Station macht. Ratsuchende erfahren dort, welche Heizsysteme für das eigene Haus infrage kommen und worauf bei einem Austausch der Heizung besonders zu achten ist. Dabei geht es auch um Alternativen zur Gasheizung, etwa Wärmepumpen, Holzpellets oder Hybridlösungen.
Und auch zu Sanierungsmaßnahmen berät die Verbraucherzentrale. Denn der Zustand von Gebäudehülle, Fenstern und Türen ist entscheidend dafür, wie effizient eine neue Heizung arbeitet und wie stark sich der Energieverbrauch senken lässt. Darüber hinaus informieren die Fachleute über passende Förderprogramme und erklären, unter welchen Bedingungen Solarstrom vom eigenen Dach die Energiekosten weiter senken kann.
Die Beratung am Infomobil ist kostenlos. Um Wartezeiten zu vermeiden, können sich Ratsuchende vorab unter der Rufnummer (0361) 55 51 40 einen Termin im Infomobil sichern.