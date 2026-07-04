Infomobil in Meiningen: Experten beantworten Fragen zum Heizungstausch

Antworten auf diese und viele weitere Fragen bieten die Berater des Infomobils auf dem Marktplatz, das dort in der Zeit von 9 bis 16 Uhr Station macht. Ratsuchende erfahren dort, welche Heizsysteme für das eigene Haus infrage kommen und worauf bei einem Austausch der Heizung besonders zu achten ist. Dabei geht es auch um Alternativen zur Gasheizung, etwa Wärmepumpen, Holzpellets oder Hybridlösungen.