Das Wolfsthema beschäftigt weiterhin die Region. Am Freitag gab es dazu eine Informationsveranstaltung mit zwei Experten in der Mehrzweckhalle Gräfinau-Angstedt. Unaufgeregt und sachlich informierten hier der Wildtierbeauftragte in Sachsen, Friedrich Nolentius, und Silvio Anders vom Landesjagdverband Thüringen über die aktuelle Lage in Deutschland sowie die sich nun verändernden gesetzlichen Regelungen.