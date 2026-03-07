Influenza: Zahl der Grippefälle in Bayern geht deutlich zurück

München (dpa/lby) - Die diesjährige Grippewelle flacht in Bayern deutlich ab. Die neu gemeldeten Influenza-Fallzahlen lagen in der vergangenen Woche rund 31 Prozent unter denen der Vorwoche, wie das Gesundheitsministerium in München mitteilte. Im Laufe des Februars gingen die Zahlen gar um rund zwei Drittel zurück: Registrierte das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit in der letzten Februarwoche 1.127 neue Grippefälle, so waren es in der ersten Februarwoche noch 3.293 Fälle gewesen.