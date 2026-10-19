Influenza: Wie heftig wird die Grippewelle? Impfstoffe stark verändert

Lassen sich daraus Rückschlüsse für die bevorstehende Grippesaison ziehen?
"Ich würde daraus nicht primär schließen, dass wir eine viel stärkere Grippesaison bekommen", so Sander. Mit der noch recht neuen Influenza-Variante, A(H3N2) der Subklade K, seien bereits im vergangenen Jahr viele Menschen in Kontakt gekommen. Zudem sei der Grippeimpfstoff nun auch darauf angepasst worden. Im vergangenen Jahr habe es zwar eine ausgeprägte Grippesaison mit vielen Erkrankten und vollen Krankenhäusern gegeben, insgesamt sei die Saison aber nicht außergewöhnlich schwer verlaufen. "Auch auf der Südhalbkugel, wo der Winter jetzt ausläuft, gab es keine ganz so schwere Grippesaison."