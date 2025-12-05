Influenza: Grippezahlen klettern hoch

Für die Grippeimpfung sei es noch nicht zu spät, betonte zuletzt der Präsident der Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände, Thomas Preis. Seit 2022 dürfen auch alle Apotheken in Deutschland gegen Grippe und gegen Corona impfen. Die volle Wirkung der Impfung trete nach zwei Wochen ein, aber man habe auch schon direkt nach der Impfung einen Sofortschutz. Sie schütze vor schweren Verläufen.