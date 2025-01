Influenza: Grippewelle und zögerliche Impfbereitschaft

München (dpa/lby) - Bayern steckt mitten in der Grippewelle. Nach Angaben des Landesamtes für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) wurden in diesem Winter bislang mehr als 5.800 Infektionen mit dem Influenzavirus gemeldet. In der Vorsaison waren es zum vergleichbaren Zeitpunkt knapp 5.700 Fälle. Eine Grippeimpfung ist nach Ansicht von Fachleuten aber immer noch sinnvoll, nach 10 bis 14 Tagen ist der Impfschutz vollständig aufgebaut. Doch viele ältere Menschen im Freistaat verzichten nach Angaben der Techniker Krankenkasse (TK) darauf, obwohl sie zur Risikogruppe zählen.