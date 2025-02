Mit breitem Erfurter Dialekt, schnellem Witz und immer in pinkem T-Shirt und kurzer Jeans erklärt „Survival Siglinde“ etwa, warum Hagebuttenwurst gesund und Knutschen nach dem Genuss von Gundermann nicht die beste Idee ist. Hinter der Kunstfigur in den Videoclips steckt die Erfurterin Christine Rauch. Mit „Sörweiwl Siglinde“ – wie sie den Namen der Heldin ausspricht – begeistert sie inzwischen Tausende und vermittelt Wissen über Wildpflanzen, nicht so sehr über das Überleben in der Wildnis, was „Survival“ eigentlich meint.