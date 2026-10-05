Influencer "Redo" will bei "Big Brother" wieder mehr zu sich finden

Potsdam - Brandenburgs wohl schrillster Gastronom René Dost will im "Big Brother"-Container wieder zu sich selbst finden. "Ich glaube, dass ich in den letzten Jahren immer sehr stark im Außen gelebt habe und vielleicht mich dann auch selbst irgendwo auch vergessen habe", sagte er kurz vor Beginn der neuen Staffel "Promi Big Brother" am Montag (5. Oktober, 20.15 Uhr, Sat.1). "Ich wollte halt immer cool sein, ich wollte immer performen, ich wollte die meisten Follower, ich wollte die geilsten Läden."