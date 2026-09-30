Bei der WM im Sommer stattete der Fußball-Weltverband FIFA eine Gruppe von rund 30 globalen Content Creators mit Zugängen zu Pressekonferenzen, Innenräumen oder Trainingsplätzen aus. Als Korrespondenten sollten sie keine klassischen Spielberichte erstellen, sondern möglichst Fan-nahe Inhalte transportieren - etwa erste Eindrücke von der Ankunft der Mannschaftsbusse. Sensible Bereiche, in die vorgedrungen wird. Und das in mehrerer Hinsicht.

Vlogger als Konkurrenz zu Journalisten

"Es lagern sich immer mehr periphere Akteure an den Journalismus an", sagt Sportwissenschaftler Thomas Horky von der Hamburger Macromedia University der Deutschen Presse-Agentur. "Da gehören auch die Stadionvlogger dazu. Heißt: Sie machen handwerklich viel von dem, was auch ein traditioneller Journalist macht. Allerdings ohne die entsprechende Ausbildung und aus anderen Interessen, überwiegend zur Eigenvermarktung."

Die Nutzungsgewohnheiten würden sich mit den Generationen verändern, meint Horky. Der klassische Sportjournalismus werde sich anpassen müssen, sagt er mit Blick auf den Influencer-Journalismus. Und: "Die Bundesliga wird abwägen müssen, wie sehr sie das zulässt, um all die positiven Effekte mitzunehmen, und ab wann sie die Rechteinhaber womöglich verprellt." Vlogger, Fans, Medien. Es ist ein Spannungsfeld. Mitten im Stadion.