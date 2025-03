Inflationsrate: Teureres Wasser, günstigere Butter

Erfurt (dpa/th) - Für Wasser haben die Menschen in Thüringen im Februar in vielen Bereichen mehr Geld ausgeben müssen. So stiegen die Preise für Mineralwasser, Limo und Säfte durchschnittlich um 7,3 Prozent im Vergleich zum Februar vor einem Jahr, wie das Landesamt für Statistik mitteilte. Noch kräftiger schlug für die Verbraucher demnach die Preisentwicklung bei der Wasserversorgung mit einem Plus 12,6 Prozent und bei der Abwasserentsorgung mit 12,2 Prozent zu Buche. Obendrein verteuerten sich auch noch heftig die Preise für Kaffee, Tee und Kakao um 6,9 Prozent.