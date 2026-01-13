Inflation: Teures Jahr für Kaffeetrinker

Besonders hart traf es etwa Fans von Kaffee, Tee und Kakao: Für diese Getränke verzeichneten die Statistiker mit 14,8 Prozent den größten Preisanstieg. Aber auch Bildung kostete durchschnittlich 4,9 Prozent mehr als im Vorjahr. Deutliche Preissteigerungen gab es etwa auch bei Restaurant- und Hotelbesuchen sowie bei Alkohol und Tabakwaren mit jeweils 3,0 Prozent mehr.