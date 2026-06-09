Infektionskrankheit Zustand von Berliner Ebola-Patient war lebensbedrohlich

Nach gut zwei Wochen Behandlung in der Berliner Charité wurde der US-amerikanische Ebola-Patient vor wenigen Tagen aus dem Krankenhaus entlassen. Er war in der Demokratischen Republik Kongo als Arzt tätig und hatte sich dort bei einer Patientin angesteckt. Auch seine Frau und seine vier Kinder kamen in die Charité, hatten aber keine Symptome und befanden sich in einem getrennten Teil der Station in Quarantäne. Die Frau sei ebenfalls Ärztin und hätte im Kongo die gleiche Patientin wie ihr Mann behandelt, erklärte Sander. Bei Kindern könne Ebola "sehr rasch" zum Tode führen. Deswegen sei die Familie täglich untersucht worden.