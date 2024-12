Dresden - Infektionen mit Scharlach sind in Sachsen, Thüringen und Sachsen-Anhalt im vergangenen Jahr stark angestiegen. Nach einer Analyse der DAK-Gesundheit wurden 2023 in Sachsen-Anhalt und Thüringen rund sechsmal mehr Kinder mit Scharlach in Arztpraxen behandelt als im Vorjahr, in Sachsen dreimal so viele. Das ist das Ergebnis einer aktuellen Sonderanalyse im Rahmen des DAK-Kinder- und Jugendreports.