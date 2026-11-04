Infektionen in Frankfurt: Malaria-Fälle gehen wohl auf drei verschiedene Mücken zurück

Frankfurt/Main - Nach den acht Malaria-Fällen in Frankfurt, bei denen drei Menschen starben, liegen neue Untersuchungsergebnisse vor. "Die untersuchten Malariaerreger konnten genetisch drei unterschiedlichen Gruppen zugeteilt werden. Das stützt die Annahme, dass die Übertragungen durch drei unterschiedliche Mücken passiert sind", sagte Peter Tinnemann, Leiter des Frankfurter Gesundheitsamts. Die Ergebnisse sprächen zudem gegen den Verdacht, dass heimische Mücken die Überträger des Malaria-Erregers Plasmodium falciparum waren.