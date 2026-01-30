Infektionen: Grippe breitet sich weiter aus - RSV-Welle angelaufen

Erfurt (dpa/th) - Die Grippe breitet sich in Thüringern weiter aus. In der vierten Januarwoche wurden 1.366 neue Krankheitsfälle gemeldet, wie das Gesundheitsministerium mitteilte. Das ist der bislang höchste Wochenwert seit Beginn der Grippesaison Anfang Oktober. Seitdem wurden insgesamt 4.794 Grippefälle und 17 Todesfälle im Zusammenhang mit Influenza erfasst. Die Zahl der Grippetoten hat sich somit im Vergleich zur Vorwoche um 7 erhöht. 895 Menschen mussten aufgrund der Erkrankung in Krankenhäusern behandelt werden.