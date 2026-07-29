Infektionen: Erste Infektion mit West-Nil-Virus im Inland in diesem Jahr

Ludwigshafen - In Rheinland-Pfalz ist die bundesweit erste einheimische Infektion mit dem West-Nil-Virus in diesem Jahr nachgewiesen worden. Dies sei höchstwahrscheinlich durch einen Mückenstich im Rhein-Pfalz-Kreis geschehen, teilte die Kreisverwaltung mit. Die Person sei nicht ansteckend, nicht im Ausland gewesen und der Nachweis sei zufällig erfolgt. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts handelt es sich um die erste sogenannte autochtone Infektion in diesem Jahr – also eine Ansteckung im Inland.