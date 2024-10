Erfurt (dpa/th) - Die Corona-Zahlen in Thüringen ziehen an: In der Woche bis zum 13. Oktober seien 375 laborbestätigte Infektionen gemeldet worden, teilte das Thüringer Gesundheitsministerium mit. In der Woche davor waren es erst 162 Fälle gewesen, Mitte August noch etwa 100. Damit liegen die Fallzahlen laut Ministerium in etwa auf dem Niveau des Vorjahres.