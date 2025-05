Es geht eine besondere Faszination davon aus, wenn aus einem flachen Stück Papier Körperliches, Figürliches entsteht. Das ist es, was Ines Grünbein aus Suhl so an der uralten Papierfaltkunst fesselt. Stetig wächst ihr Interesse daran, sich neuen Origami-Faltungen zu stellen, die es in schier endlosen Herausforderungen zu geben scheint. „Es ist sehr raffiniert, dass nicht sofort nachvollziehbar ist, welche Zwischenschritte dafür nötig sind“, sagt sie. Gerade erst hat die Suhlerin Manga-Origami für sich entdeckt, was voller Tücken steckt, die trotz jahrelanger Erfahrung erst einmal geknackt werden wollen. „Besonders das reizt mich, trotz vielleicht missglückter Versuche, wieder neue schwierige Hürden erfolgreich genommen zu haben“, sagt sie.