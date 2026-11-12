Der 9. November gilt als einer der bedeutendsten Tage der deutschen Geschichte. Kaum ein anderes Datum steht gleichzeitig für Hoffnung, Aufbruch und Leid. So rief Philipp Scheidemann am 9. November 1918 die erste deutsche Republik aus und leitete damit einen politischen Neuanfang ein. Gleichzeitig erinnert das Datum an eines der dunkelsten Kapitel Deutschlands. Während der Novemberpogrome am 9. November 1938 zerstörten Nationalsozialisten tausende jüdische Geschäfte, Synagogen und Wohnungen. SA- und SS-Truppen organisierten gewaltsame Übergriffe gegen jüdische Bürger, Menschen wurden misshandelt, getötet oder verschleppt. Fünf Jahrzehnte später erhielt der Tag erneut eine andere Bedeutung: Mit dem Fall der Berliner Mauer am 9. November 1989 wurde er zum Symbol für Freiheit und Hoffnung.