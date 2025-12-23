Industrieroboter: Keine betriebsbedingten Kündigungen bei Kuka

Einschnitte für die Beschäftigten

"Uns ist bewusst, dass die Einschnitte für die Beschäftigten durch die Verschiebung und den Wegfall tariflicher Leistungen spürbar sind", sagte Carola Leitmeir, die die Verhandlungen für den KUKA Betriebsrat geleitet hat. "Dennoch ist diese Vereinbarung ein starkes Signal für die Zukunftsfähigkeit des Standorts Augsburg. Es ist uns damit gelungen, den Personalabbau zu begrenzen."