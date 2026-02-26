Industriepolitik: Reiche beschwert sich über Arbeit der EU-Kommission

"Made with Europe"

In der EU wird darüber diskutiert, ob mit öffentlichen Geldern bevorzugt europäische Produkte und Dienstleistungen gekauft werden sollen. Reiche kritisierte, dass ein solcher "Made in Europe"-Ansatz die Beziehungen zu anderen Ländern negativ beeinflussen würde. Man könne ja nicht "Partner wie Kanada einladen, mit uns zu handeln" und gleichzeitig sagen: "Wir kaufen nur noch europäisch". Sie sprach sich für einen "Made with Europe"-Ansatz aus, der auch Produkte von Handelspartnern einschließen würde.