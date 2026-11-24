Industrielle KI

Sowohl Leibinger als auch Jürgen Kerner, Zweiter Vorsitzender der Gewerkschaft IG Metall, nannten die Anwendung Künstlicher Intelligenz in der Industrie eine Chance für Deutschland. Wirtschafts-Staatssekretär Frank Wetzel sagte, im weltweiten KI-Wettlauf lägen Deutschland und Europa zur Halbzeit noch zurück. Das sei aber nicht das Ende des Spiels. "Die KI muss jetzt den Sprung aus dem Rechenzentrum in die Fabrikhalle schaffen." Bei industrieller KI bringe kaum ein anderes Land bessere Voraussetzungen mit als Deutschland. Deutschland habe etwas, das man nicht kaufen könne: "Die Daten aus unseren Fabriken und das Wissen, wie Produktion funktioniert."