Industriemesse: Thüringen mit 16 Ausstellern auf Hannover-Messe vertreten

Gerade in Bereichen wie Fabrikautomation, Zulieferteile oder Energieeffizienz hätten Unternehmen aus dem Freistaat eine Vielzahl innovativer Produkte und Lösungen im Angebot, die auch weltweit gefragt seien, so Boos-John. Die Ministerin will sich am Mittwoch in Hannover über neue industrielle Entwicklungen, Trends und Produkte informieren. Neben Unternehmen aus dem Freistaat präsentieren sich ebenfalls Forschungseinrichtungen wie das Fraunhofer-Institut für Keramische Technologien und Systeme (IKTS) und mehrere Hochschulen.