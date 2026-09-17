Die Botschaft an die krisengeschüttelte Industrie Südthüringens war von Gastredner Grisha Alroi-Arloser, Präsident der Israelisch-Deutschen Gesellschaft, gut verpackt. Aber wer von den 400 Unternehmern und Politikern auf dem Jahresempfang der Industrie und Handelskammer (IHK) Südthüringen am Mittwochabend in Suhl zuhörte, hat klar verstanden: Die Rüstungsbranche bietet einen möglichen Ausweg aus der deutschen Misere. Und Israel kann den Südthüringern helfen, während Aufträge aus dem deutschen Verteidigungsministerium für ostdeutsche Mittelständler nur schwer zu bekommen sind.
Industriekrise Israels Rüstungs-Champions werben um Südthüringen
Olaf Amm 17.09.2026 - 00:22 Uhr