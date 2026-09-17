Die Botschaft an die krisengeschüttelte Industrie Südthüringens war von Gastredner Grisha Alroi-Arloser, Präsident der Israelisch-Deutschen Gesellschaft, gut verpackt. Aber wer von den 400 Unternehmern und Politikern auf dem Jahresempfang der Industrie und Handelskammer (IHK) Südthüringen am Mittwochabend in Suhl zuhörte, hat klar verstanden: Die Rüstungsbranche bietet einen möglichen Ausweg aus der deutschen Misere. Und Israel kann den Südthüringern helfen, während Aufträge aus dem deutschen Verteidigungsministerium für ostdeutsche Mittelständler nur schwer zu bekommen sind.