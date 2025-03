Neben dem Baumarkt-Sortiment gibt es eine Menge Extra-Angebote von Lotto bis zur Vermittlung von Handwerkertätigkeiten: Der neue Regio-Baumarkt in Walldorf hat für seine Kunden ein opulentes Service-Paket geschnürt. Er öffnet am 14. März im Walldorfer Industriegebiet in der Versbach-Straße 5 seine Türen.